Суд займется нечистотным делом

Администрация Ульяновска через арбитражный суд пытается забрать у предпринимателя из Татарстана скандально известную канализационно-насосную станцию (КНС), возведенную вместе с новыми многоквартирными домами (МКД) и проданную предпринимателю за 50 тыс. руб. в ходе банкротства организации, построившей эти объекты. Предприниматель отдавать КНС за эту цену не намерен, заявляя, что получил ее в собственность на законных основаниях, но готов обсуждать с мэрией условия ее выкупа или аренды. Эксперты считают, что изначально было недопустимо включать КНС в конкурсную массу, в том, что при сдаче домов в эксплуатацию судьба КНС не учитывалась, виноваты и муниципальные власти.

На минувшей неделе арбитражный суд Ульяновской области принял к производству исковое заявление администрации Ульяновска к индивидуальному предпринимателю Айрату Зайниеву, в котором она просит суд признать договор купли-продажи КНС расторгнутым и передать станцию в собственность Ульяновска с возмещением предпринимателю выплаченных им по этому договору 50,5 тыс. руб. Предварительное заседание назначено на 30 июля.

Напомним, речь идет о скандальной ситуации, случившейся в поселке Ленинском (Заволжский район Ульяновска), где в мае этого года жители трех новых многоквартирных домов на ул. Зеленой пожаловались на то, что подвалы их домов затопило нечистотами из-за неожиданно переставшей работать КНС.Тогда и выяснилось, что КНС принадлежит индивидуальному предпринимателю из Набережных Челнов Айрату ­Зайниеву, купившему земельный участок с расположенной на нем станцией на торгах, организованных в ходе конкурсного производства компании ООО «СервисГаз-Строй», которая и возводила эти дома вместе с КНС.Как тогда сообщали местные СМИ, господин Зайниев заявил жильцам, что у КНС отказали насосы, не выдержав нагрузки, «а денег у него на ремонт оборудования нет, и если люди хотят сами чинить, то могут выкупить станцию, но уже не за 50 тыс. руб., а за 7 млн руб.».

Как пояснил „Ъ“ руководитель группы компаний «Аметист» Андрей Толочко (в нее входит УК «Рубин», обслуживающая два из трех домов на ул. Зеленой), КНС оказалась не в составе общедомового имущества. «Более того, КНС нигде не фигурировала, нигде не числилась, мы долго искали, чьи сети водоотведения, никто не мог сказать, и потом оказалось, что у КНС есть хозяин. Когда подвалы затопило нечистотами, мы постоянно откачивали. Сейчас КНС вроде заработала, пока проблем больше нет, но сама по себе ситуация остается непонятной»,— сказал господин Толочко. Кому и как оказывает услуги водоотведения владелец КНС, Андрей Толочко пояснить не смог.

Заметим, согласно данным Арбитражного суда, заявление о банкротстве застройщика поступило еще в июне 2016 года, в мае 2017 года «СервисГаз-Строй» признан банкротом с введением процедуры конкурсного производства. Из всего оставшегося у компании имущества в конкурсную массу попала именно КНС, которая была продана с торгов за 50,50099 тыс. руб. Торги организовывала Ульяновская ТПП, согласно ее данным, первоначально, в декабре 2018 года, цена была установлена на уровне 12 млн 50 тыс. руб. без НДС, однако несколько аукционов подряд, понижавших цену, признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Выяснить в мэрии, как так получилось, что КНС, являющаяся неотъемлемой частью инженерной инфраструктуры построенных МКД, попала в конкурсную массу, не удалось. Курирующий это направление первый заместитель главы Ульяновска Владислав Игонин и и.о. начальника городского управления ЖКХ Иван Нефедов в течение дня по своим телефонам были для комментариев недоступны, и.о. заммэра по развитию инфраструктуры Алексей Егоров от комментариев отказался. И.о. первого заместителя мэра Михаил Сычев лишь пояснил, что собственник КНС «проигнорировал требования федерального законодательства и не заключил с администрацией города соглашение об исполнении условий закона о банкротстве» (в части обязательств по объектам коммунальной инфраструктуры. — „Ъ“).

Свою проверку по КНС проводила и прокуратура Заволжского района, по итогам которой мэру Ульяновска Сергею Панчину было направлено представление «об устранении нарушений закона» и «наказании виновных лиц». Ведомство отмечает, что из-за отсутствия договора на эксплуатацию КНС «станция фактически не обслуживается, что может привести к аварийным ситуациям», при этом администрация города так и не определила гарантирующую организацию для этих МКД в части водоотведения.

В прокуратуре заметили, что в отношении Айрата ­Зайниева и по поводу включения КНС в конкурсную массу у них претензий нет, поскольку «это имущество должника и его надо было реализовать, а мэрия также могла принимать участие в аукционе».

Сам господин Зайниев с иском мэрии не согласен. Он заявил „Ъ“, что КНС была куплена им «на законных основаниях в ходе законных торгов и требования мэрии неправомерны»: «Ее никто не покупал за 12 миллионов, а я включился, когда цена упала до тысячи руб. и было семь участников, я поднял ее до 50 тыс. руб.». Он также подтвердил, что пока за свою услугу ничего не получает, поскольку договоры не заключены. Изначально, по его словам, он направил коммерческое предложение «Ульяновскводоканалу» и мэрии, в котором предложил два варианта: или купить у него КНС за 7 млн руб., или взять ее в аренду за 300 тыс. руб. в месяц, «но ответа не получил». При этом он отметил, что «готов менять условия и идти на переговоры с мэрией по согласованию цены».

Адвокат Григорий Каленов, занимающийся делами ЖКХ, признает, что добиться в суде расторжения договора с физическим лицом о приобретении собственности будет непросто. В то же время он отмечает, что «КНС — это не только объект инженерной инфраструктуры, это и своего рода стратегический объект», и «то, что она была включена в конкурсную массу,— это нонсенс, это недопустимо». «Судьба КНС должна была определяться соглашениями еще ранее, до окончания строительства — ее должны или передать собственникам жилья, или муниципалитету. И когда принимали в эксплуатацию дома, обязательно комиссия должна была определиться со всей инженерной инфраструктурой. В том, что произошло, есть вина и администрации города, в этом нет сомнений»,— сказал адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск