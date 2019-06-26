Губернатор отчитал министра спорта

Вчера во время заседания совета глав муниципальных районов губернатор Пермского края Максим Решетников сделал выговор министру спорту Пермского края Владимиру Епанову за плохую подготовку к выступлению.

Во время выступления о ходе реализации проекта по развитию массовой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности господин Епанов продемонстрировал слайд с перечнем мероприятий, по которым не были начаты конкурсные процедуры (среди них — строительство межшкольного стадиона в Соликамске на ул. Набережной, строительство межшкольного стадиона в селе Родники и реконструкция стадиона МБОУ ДОД «ДЮСШ» в Лысьве на улице Ленина).

«Подождите, почему до сих пор не начаты конкурсные процедуры?» — перебил выступавшего губернатор. По словам Владимира Епанова, одна из заявок отклонена по ошибке, и уже 1 июля пройдет подведение итогов. «То есть вы уже провели процедуры, да? Почему у вас тогда написано здесь, что конкурсные процедуры не начаты?» — пришел в недоумение губернатор.

Ему сообщили, что это были данные за вчерашний день, и уже сегодня информация поменялась. Отчитав чиновника за недостоверность информации в презентации, господин Решетников потребовал у выступающего рассказать о том, как идут дела со спортивными площадками. Министр начал говорить о 19 муниципалитетах, в которых еще не начались конкурсные процедуры, но потом уточнил, что на самом деле все процедуры уже начаты.

В итоге губернатор попросил Владимира Епанова завершить выступление. «Мы такие деньги выдаем на эти спортивные площадки и прочее. Владимир Ильич, давайте сделайте работу над ошибками, и в следующий раз доложите все нормально»,— закончил Максим Решетников.