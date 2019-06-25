Спикер ЗакСа: Рейтинг «Единой России» в Петербурге вырос после пенсионной реформы

Рейтинг «Единой России» в Петербурге заметно вырос на фоне повышения пенсионного возраста. Об этом на 23-й конференции регионального отделения партии во вторник, 25 июня, заявил председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, передает «Интерфакс».

По словам господина Макарова, результаты соответствующего опроса вызвали удивление у всех руководителей партийных организаций в России. При этом конкретные цифры спикер ЗакСа предпочел не называть.

Напомним, что закон о реформировании пенсионной системы в России, предусматривающий постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2018 года.

Пенсионная реформа вызвала многочисленные акции протеста по всей стране.