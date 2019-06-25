«Акрон» пошел на третий круг

«Акрон», один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, принял решение о запуске до конца года третьего агрегата азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год, на который дополнительно потребуется направить $11 млн. Изначально инвестиционная программа группы включала две аналогичные установки. Проект позволит нарастить выпуск аммиачной селитры по группе до 3 млн тонн, а NPK — до 2,5 млн тонн в год. В 2018 году компания прибавила на рынке производства азотных удобрений 10%, отмечают аналитики.

ПАО «Акрон» запустило второй агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год в Великом Новгороде. Первая аналогичная установка была запущена в марте (см. “Ъ” от 05.03.2019). Как ранее писал “Ъ” (см. “Ъ” от 10.12.2018), стоимость инвесткомпании «Акрона» на 2019 год составляла более 2 млрд рублей, в результате которой группа планировала нарастить объемы производства азотной кислоты на новгородском предприятии до 1,8 млн тонн в год. Нынешние планы компании включают строительство третьего агрегата, сообщили “Ъ” в «Акроне». На эти цели компания дополнительно привлекает $11 млн (около 690 млн рублей по текущему курсу доллара США). Общий объем инвестиций в три установки, добавили в группе, достигнет $50 (3,1 млрд рублей по текущему курсу).

Весь объем этого продукта перерабатывается на площадках «Акрона» в Великом Новгороде и в городе Дорогобуж Смоленской области для производства минеральных удобрений. В частности, один агрегат азотной кислоты позволяет увеличить мощности производства аммиачной селитры на 135 тыс. тонн в год, которая, в свою очередь, позволяет при дополнительном использовании аммиака и карбамида на 380 тыс. тонн нарастить мощность производства КАС (карбамидно-аммиачной смеси). Альтернативно один агрегат азотной кислоты позволяет увеличить мощность производства NPK (азофоски) на 220 тыс. тонн в год. В итоге этого инвестпроекта, рассчитывают в компании, объемы производства аммиачной селитры по группе достигнут 3 млн тонн, а NPK — 2,5 млн тонн в год.

«Акрон» является одним из крупнейших производителей по данным типам продукции. В 2018 году группа нарастила долю рынка удобрений на основе азота с 17% до 25%, говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. «До 2022 года темпы роста мирового рынка удобрений составят не более 2%, что является средним динамическим стабильным развитием. В связи с этим увеличение объемов производства КАС и NPK просто необходимо,— отмечает эксперт.— До 2022 года “Акрон” сумеет прибавить до четверти объема производства КАС, что принесет компании солидную прибыль». По данным исполнительного директора GoldmanGroup Дмитрия Гелемурзина, усредненный темп роста рынка удобрений до 2022 года составит около 1,4% в год. «В этой связи необходимо наращивание объемов производства КАС и NPK, также увеличение производства связано с перепрофилированием после закрытия рынка Украины для большинства российских удобрений»,— считает господин Гелемурзин.

В структуре выручки компании за 2018 год 82% занимает экспорт. В частности, «Акрон» является основным поставщиком аммиачной селитры в Бразилию и США — его доля в импорте в эти страны составляет 47% и 33% соответственно. В поставках NPK группа занимает второе место на бразильском и китайском рынках (31% и 23% в импорте в эти страны соответственно). В России в общем объеме поставок азофоски она имеет около 20%. Объем продаж «Акрона» по аммиачной селитре и NPK за прошлый год составил 1,5 и 2,2 млн тонн соответственно, по КАС — 1,2 млн тонн.

Елена Большакова