Белгородский крытый аквапарк планируют открыть в конце года

Всесезонный крытый аквапарк в Белгороде, который с ноября 2017 года строит ГК «Агро-Белогорье» депутата облдумы Владимира Зотова, планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГК. В итоге площадь объекта вблизи села Нижний Ольшанец Белгородского района стоимостью около 1,4 млрд руб., ранее заявлявшаяся в более чем 9 тыс. кв. м, составит 12 тыс. кв. м., а единовременная вместимость — 700 человек. Аквапарк будет двухэтажным. Зоны касс и питания, а также душевые разместятся на первом этаже.

Сейчас, по данным пресс-службы «Агро-Белогорья», завершаются фасадные работы, продолжается монтаж оборудования. Как только технические работы по монтажу инженерных сетей будут завершены, специалисты перейдут к чистовой отделке помещений и декору зон.

Мария Старикова