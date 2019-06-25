«Астра Марин» запустила новые маломерные суда по рекам и каналам

Один из крупнейших игроков рынка речных перевозок Петербурга — компания «Астра Марин» запустила новые маломерные суда на маршрутах по рекам и каналам города, сообщил журналистам генеральный директор компании Андрей Кузнецов.

В навигацию 2019 года «Астра Марин» поставила на маршрут от причала Музея Фаберже два новых маломерных судна «Каракатица». Они вмещают 12 пассажиров, интервал движения в среднем составляет около 30 минут, время в пути с выходом в Неву составляет 1 час 15 минут.

Компания сама заказала проект судна и построила на верфи в Шлиссельбурге. Какой именно завод выполнил заказ, в «Астра Марин» не раскрывают.

Инвестиции в одно судно «Каракатица» составили около 2 млн рублей, добавил господин Кузнецов, уточнив, что это — собственные средства компании. По оценке участников рынка, стоимость судна на 50 мест составляет около 25 млн руб. В навигацию 2020 года «Астра Марин» планирует поставить на маршрут еще два судна «Каракатица». Примечательно, что они могут быть оснащены электродвигателем.

Стоимость судна с модернизацией может вырасти на 25%, отметил господин Кузнецов. Это будет пилотный проект, на его основе компания примет решение о строительстве больших судов (до 100 мест) с электрическим двигателем.

Яна Войцеховская