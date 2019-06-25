Липецкий завод источников тока «Энергия» увеличил финпоказатели в первом квартале

Разработчик и производитель химических источников тока АО «Энергия» (Елец, Липецкая область), подконтрольный семье депутата липецкого облсовета Владимира Архипенко, в первом квартале увеличил выручку и чистую прибыль. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», они составили 525 млн руб. и 97,9 млн руб. соответственно против 496,6 млн руб. и 69,3 млн руб. годом ранее.

Предприятие образовано в 1941 году. АО «Энергия» зарегистрировано в Ельце в 1992 году. По собственным данным, компания занимает ведущее место в ряду производителей химических источников тока России и стран СНГ. В номенклатуре продукции предприятия — более 800 наименований. Гендиректор — Владимир Иванов.

О том, том сколько Владимир Архипенко и другие черноземные депутаты заработали в прошлом году, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «"Конек-Горбунок" подвез к доходам».

Мария Старикова