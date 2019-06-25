Бюджет Дзержинска увеличили почти на 25% за счет федеральной субсидии

Депутаты думы Дзержинска одобрили увеличение муниципального бюджета на 1,34 млрд руб. или 24,5%, сообщает пресс-служба гордумы. Большая часть из этих средств – 1,3 млрд руб. – поступит в бюджет в качестве субсидии из федерального бюджета по нацпроекту «Оздоровление Волги».

Средства субсидии направят на строительство главного канализационного коллектора и объектов водоотведения для промышленного парка «Дзержинск–Восточный», а также на реконструкцию районных очистных сооружений. Напомним, общая стоимость программы оздоровления Волги в регионе до 2024 года составит 18,8 млрд руб.

Остальные средства направят на софинансирование капремонта школ, подготовку проекта капремонта театра кукол, расселение аварийных домов, обустройство контейнерных площадок и другие нужды. После увеличения бюджета Дзержинска доходная часть составила 6,6 млрд руб., расходная – 6,74 млрд руб. Дефицит не изменился и составил 127,4 млн руб.

Анастасия Еремина