Отозваны поправки о выделении Саратову на скоростной трамвай 250 млн рублей

Поправка в федеральный бюджет о выделении денежных средств в размере 250 млн руб. на проектирование скоростного трамвая в Саратове отозвана. Об этом сообщается в Instagram спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Причина отзыва связана с неготовностью проекта.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что чиновники предпринимают «все возможные шаги, чтобы у Саратова появился современный высокоэкологичный вид транспорта». По официальным данным, предпроектное решение разработано, аукционные процедуры начаты.

«После того, как будет определен подрядчик на проектирование, администрация Саратова будет активно содействовать тому, чтобы вся необходимая документация появилась в срок», - говорится в официальном комментарии.

Марина Ковалева