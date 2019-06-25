В Краснодарском крае поезд Адлер – Ижевск столкнулся с легковым автомобилем

На перегоне Комсомольская – Пшехская Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) произошло столкновение пассажирского поезда с автомобилем Kia Optima, сообщила пресс-служба СКЖД. По данным компании, график движения поездов не был нарушен, никто не пострадал.

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня около 16:30 на железнодорожном переезде, водитель легкового автомобиля выехал на переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №452 Адлер – Ижевск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось, уточнили в СКЖД.

Анна Перова, Краснодар