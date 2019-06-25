Имущественный комплекс ОАО «Динсксахар» выставили на торги за 327 млн рублей

Арбитражный управляющий ОАО «Динсксахар» Лидия Салова объявила о приеме заявок на публичные торги по реализации имущественного комплекса банкрота. Единым лотом по начальной цене 327 млн руб. продаются здания, сооружения, земельные участки, право требования, вычислительная техника, производственный и хозяйственный инвентарь, передаточные устройства, транспортные средства и самоходная техника, машины, оборудование, а также инвентарь предприятия. Согласно условиям торгов, стоимость имущества может достичь максимального ценового дна - 65,4 млн руб. (20% от начальной стоимости). Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

По данным картотеки Арбитражного суда, процедура наблюдения в отношении ОАО «Динсксахар» была введена по заявлению самого общества в декабре 2008 года. В 2010 году в отношении общества было открыто конкурсное производство. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Динсксахар» зарегистрировано в станице Динской в 1992 году. Основным видом деятельности общества является производство пара и горячей воды тепловыми электростанциями. Уставный капитал компании – 90 млн руб. Выручка «Динсксахара» за 2017 год составила 159,2 млн руб., убыток – 32,5 млн руб. При этом убытки компания показывает, как минимум, с 2013 года (2013 – 40,4 млн руб., 2014 – 37,4 млн руб., 2015 – 1,4 млрд руб., 2016 – 163,4 млн руб.). Кредиторская задолженность по итогам 2017 года составила 1,3 млрд руб.

Дмитрий Михеенко