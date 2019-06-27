Органическая леди

Новейшие средства для волос превратились в суперфуды: составы, формулы, оформление флаконов, состав упаковки — все говорит об осознанности и заботе не только о волосах, но и об экологии. Как реагировать на этот тренд и насколько это вообще эффективно в деле ухода за волосами и сохранения цвета, выясняет «Коммерсантъ Стиль».
Для начала нужно определиться, чем именно летний уход за волосами отличается от зимнего. Понятно, что в целом и воздух суше, и солнце палит, счастливцы портят волосы на берегу океана, менее счастливые — в хлорированных бассейнах, но факт остается фактом: сейчас заниматься состоянием волос нужно чуть ли не более тщательно, чем зимой. Дарина Кулакова, стилист, тренер бренда Aveda, считает, что главная ошибка летом — это не ухаживать за волосами вообще. Она советует вводить в бьюти-рацион несмываемые уходы за волосами и кожей головы. «В них заложены компоненты, которые будут защищать волосы, восстанавливать и увлажнять — это необходимо абсолютно всем. Если вы не любитель стайлинга, но хотите при этом роскошные локоны или, наоборот, часто вытягиваете — включите в рацион несмываемые термоспреи, которые будут защищать волосы от воздействия горячего воздуха или слайлеров»,— говорит Дарина.
Другая точка зрения — это максимально насыщать волосы влагой, ровно так же, как мы стараемся выпивать те самые канонические два литра воды в день. Александр Решетов, технолог Redken, говорит: «Нужно не просто увлажнять, но и задерживать влагу в волосах. Лучше всего для этого подходят продукты ухода с липидами или их производными.
Это обусловлено тем, что сульфаты могут способствовать быстрой потере влаги».
Все эти правила работают для всех типов волос. Что касается окрашенных — тут своя история. «Они лишены природных УФ-фильтров,— говорит Александр.— Как и лишены натуральных пигментов и естественного липидного слоя. Такие волосы нуждаются не только в дополнительном уходе, но и в защите. Носите головные уборы! Никакие современные полимеры из несмываемых косметических средств их не заменят».
И предупреждение любителям путешествий или внезапных ночевок вне дома: злоупотребление сухими шампунями и пудрами для прикорневого объема до добра ваши волосы не доведет. «Эти продукты содержат адсорбенты, которые вытягивают влагу из волос. И если для создания укладки они идеальны, то в качестве ежедневного ритуала они совсем не подходят»,— предупреждает Александр.
Насколько реально достичь красивых волос и выполнить все эти советы стилистов с помощью органических продуктов? На этот вопрос нет однозначного ответа, но все же есть несколько общих правил. Стоит доверять проверенным производителям, внимательно изучать составы продуктов, применять их регулярно и не ждать мгновенного эффекта: органическая косметика действует постепенно.
Aveda
Термальный спрей, праймер-термозащита Speed Of Light.
System Professional
Омолаживающая маска для волос из новой линии, созданной на основе экстракта стволовых клеток асаи. Содержит 96% ингредиентов натурального происхождения.
Aveda
Очищающий шампунь и питательный кондиционер Cherry Almond с маслом сладкого миндаля, натуральными жирными кислотами омега 6 и 9, экстрактом цветков вишни. Упаковка средств состоит из биоразлагаемого пластика.
Alterna
Несмываемый протеиновый крем для регенерации волос Caviar Anti-Aging с кератином и пептидами.
Redken
Термозащитный спрей Fabricate 03: его формула активируется теплом фена. Можно использовать для исправления уже созданной укладки и наносить несколько раз (слой за слоем) без эффекта утяжеления волос.
L`Oreal Professional
Пудра на основе растительных компонентов для окрашивания волос Botanea.
Wella
Оттеночный бальзам-ополаскиватель Wella Color Perfect с маслом кокоса и макадамии, увлажняет волосы, придает им яркость и освежает цвет. Подходит для ежедневного применения и заменяет кондиционер.
Biolage
Маски-концентраты с растительными экстрактами Deep Treatment для интенсивного ухода за волосами.
Uriage
Мягкий балансирующий шампунь D.S. Hair с термальной водой Французских Альп, противовоспалительными компонентами и экстрактом эдельвейса в составе.
L`Oreal Professional
Солнечная линия Solar Expert — спрей, маска и шампунь с УФ-фильтрами — для ухода за сухими, поврежденными или окрашенными волосами.