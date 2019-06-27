Органическая леди

Новейшие средства для волос превратились в суперфуды: составы, формулы, оформление флаконов, состав упаковки — все говорит об осознанности и заботе не только о волосах, но и об экологии. Как реагировать на этот тренд и насколько это вообще эффективно в деле ухода за волосами и сохранения цвета, выясняет «Коммерсантъ Стиль».

Для начала нужно определиться, чем именно летний уход за волосами отличается от зимнего. Понятно, что в целом и воздух суше, и солнце палит, счастливцы портят волосы на берегу океана, менее счастливые — в хлорированных бассейнах, но факт остается фактом: сейчас заниматься состоянием волос нужно чуть ли не более тщательно, чем зимой. Дарина Кулакова, стилист, тренер бренда Aveda, считает, что главная ошибка летом — это не ухаживать за волосами вообще. Она советует вводить в бьюти-рацион несмываемые уходы за волосами и кожей головы. «В них заложены компоненты, которые будут защищать волосы, восстанавливать и увлажнять — это необходимо абсолютно всем. Если вы не любитель стайлинга, но хотите при этом роскошные локоны или, наоборот, часто вытягиваете — включите в рацион несмываемые термоспреи, которые будут защищать волосы от воздействия горячего воздуха или слайлеров»,— говорит Дарина.

Другая точка зрения — это максимально насыщать волосы влагой, ровно так же, как мы стараемся выпивать те самые канонические два литра воды в день. Александр Решетов, технолог Redken, говорит: «Нужно не просто увлажнять, но и задерживать влагу в волосах. Лучше всего для этого подходят продукты ухода с липидами или их производными.

Желательно использовать шампунь, который принято называть мягким — бессульфатный или с пониженным содержанием сульфатов.

Это обусловлено тем, что сульфаты могут способствовать быстрой потере влаги».

Все эти правила работают для всех типов волос. Что касается окрашенных — тут своя история. «Они лишены природных УФ-фильтров,— говорит Александр.— Как и лишены натуральных пигментов и естественного липидного слоя. Такие волосы нуждаются не только в дополнительном уходе, но и в защите. Носите головные уборы! Никакие современные полимеры из несмываемых косметических средств их не заменят».

И предупреждение любителям путешествий или внезапных ночевок вне дома: злоупотребление сухими шампунями и пудрами для прикорневого объема до добра ваши волосы не доведет. «Эти продукты содержат адсорбенты, которые вытягивают влагу из волос. И если для создания укладки они идеальны, то в качестве ежедневного ритуала они совсем не подходят»,— предупреждает Александр.

Насколько реально достичь красивых волос и выполнить все эти советы стилистов с помощью органических продуктов? На этот вопрос нет однозначного ответа, но все же есть несколько общих правил. Стоит доверять проверенным производителям, внимательно изучать составы продуктов, применять их регулярно и не ждать мгновенного эффекта: органическая косметика действует постепенно.