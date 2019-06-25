Сотрудника Краснодарской таможни осудили на два года за взятку и мошенничество

Советский районный суд Краснодара приговорил бывшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни к двум годам колонии общего режима за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ ) и получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

Суд установил, что в октябре 2017 года виновный знал, что междугородний автобус может перевозить нелегалов, и пообещал водителю не проводить оперативно-развскных мероприятий в обмен на взятку 70 тыс. руб. Предприниматель согласился и перевел обвиняемому деньги двумя переводами на банковскую карту.

Кроме того, подсудимый в январе 2018 года получил от местного жителя 50 тыс. руб. за попустительство по службе. Таможенник пообещал не проводить в отношении взяткодателя оперативно-розыскных мероприятий и позволить ему торговать немаркированными сигаретами.

Дарья Голякова