«ТНС энерго Воронеж» пыталось взыскать с потребителей 228 млн рублей с начала года

Потребители электроэнергии Воронежской области задолжали ее гарантирующему поставщику на территории региона ПАО «ТНС энерго Воронеж» 228,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С января 2019 года энергетики подали 2,856 тыс. исков в сумме на 228,1 млн руб. За тот же период в 2018 году было подано больше заявлений, но на меньшую сумму долга — 3,504 исков на 143,2 млн руб. 182 иска на 214 млн руб. из числа заявленных с января 2019-го, было подано к юрлицам, остальные 2,674 тыс. на 14,1 млн руб. — к физлицам. За полгода компании уже удалось взыскать более 109,5 млн руб.

ПАО «ТНС энерго Воронеж» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Воронежа и Воронежской области. Компания обслуживает более 25 тыс. потребителей-юридических лиц и более 1 млн бытовых абонентов. Доля рынка в регионе — 78,5%. Входит в ПАО ГК «ТНС энерго», являющееся субъектом оптового рынка электроэнергии и управляющее десятью гарантирующими поставщиками, которые обслуживают около 21 млн потребителей в 11 регионах РФ.

Мария Старикова