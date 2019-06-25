Власти планируют построить новые котельные в Лысьве, Чусовом и Кизеле

Краевое правительство определилось с объектами теплоснабжения, на реконструкцию которых планируется направить 1,5 млрд руб. На заседании совета глав муниципальных образований вице-премьер Пермского края Антон Удальев сообщил, что в период 2019–2021 годов на эти средства построена 41 блочная котельная, реконструировано 70 котельных и 235 км тепловых сетей.

В этом году объем капвложений по программе составит 433 млн руб. Но на саму модернизацию оборудования направят лишь 173 млн руб. Большая часть денег будет потрачена на погашение старых долгов и выплату компенсаций. Так, 97 млн руб. получат муниципалитеты на погашение долгов за поставленные энергоресурсы, 98 млн руб. — на компенсацию затрат за сверхнормативное потребление ресурсов, 63 млн руб. будет израсходовано на подготовку к зиме.

Из 173 млн руб. лишь 100 млн руб. — это расходы на модернизацию теплоснабжения. 20 млн руб. получит Осинский район (проект в с. Крылово) и 80 млн руб. — Бардымский район (перевооружение котельной в с. Барда и п. Финский). Оставшиеся 73 млн руб. пойдут на разработку проектов для строительства двух новых котельных в Чусовом (32 млн руб.), котельной в Кизеле (18 млн руб.), семи котельных в Лысьве (22 млн руб.).

В результате модернизации ожидается повышение качества услуг для 530 тыс. жителей и снижение потерь ресурсов (на 12% — тепла, на 6% — газа, на 23% — электроэнергии, и на 26% — расхода воды).