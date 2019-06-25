На ремонт дорог в Предгорном районе Ставрополья выделили 32 млн рублей

В Предгорном районе Ставропольского края два участка автодороги «Ессентуки – поселок имени Чкалова» отремонтируют за 32 млн руб., сообщает пресс-служба министерства дорожного строительства и транспорта региона. Общая протяженность ремонта – около 6 км.

«Ранее покрытие имело гравийную основу, на котором был ряд повреждений: выбоины, колейность, а так же просадки. После завершения ремонта на обоих участках автодороги появится новое асфальтобетонное покрытие, которое позволит повысить уровень комфорта и безопасности дорожного движения», - передает пресс-служба слова министра дорожного строительства и транспорта Ставрополья Евгения Штепы.

По дороге к предприятиям сельскохозяйственного назначения часто ездит спецтехника, что казывает нагрузку полотно. Автодорога «Ессентуки – поселок имени Чкалова» соединяет Чкалова и Родники между собой и с городами Кавказских Минеральных Вод. Кроме того, здесь проходит автобусный маршрут, который является единственной возможностью для жителей без личного транспорта добраться в учреждения здравоохранения, образования и МФЦ.

Дарья Голякова