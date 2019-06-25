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В Мордовии объем налоговых поступлений вырос на 15% в январе–мае

За пять месяцев 2019 года налогоплательщики Мордовии перечислили более 14 млрд руб. в консолидированных бюджет России, сообщает пресс-служба правительства республики. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15%.

Как заявила руководитель УФНС Мордовии Светлана Вишнякова, из этих средств более 10 млрд руб. были направлены в бюджет Мордовии, а еще более 3 млрд руб. – в федеральный бюджет.

По данным республиканского минфина, доходы Мордовии в 2019 году должны превысить 37,5 млрд руб., из них более 24 млрд руб. составят налоговые поступления. Расходы спланированы также в размере более 37,5 млрд руб.

Анастасия Еремина


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