За получение взяток краснодарский таможенник получил два года колонии-поселения

Советский районный суд приговорил бывшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни к двум годам колонии-поселения за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, в октябре 2017 года таможенник, зная о том, что, междугородний автобус, на котором индивидуальный предприниматель возит пассажиров, незаконно перемещен через границу, предложил ему за 70 тыс. руб. не изымать транспортное средство и не привлекать бизнесмена к административной ответственности. Предприниматель согласился и перевел виновному обозначенную сумму.

Этот же таможенник в январе 2018 года получил от местного жителя 50 тыс. руб. за то, что тот беспрепятственно торговал немаркированными табачными изделиями.

Помимо реального срока наказания, бывший сотрудник Краснодарской таможни лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Василий Хитрых