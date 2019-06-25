Иск о восстановлении объектов Билимбаевского завода рассмотрят 8 июля

Заседание Первоуральского городского суда (Свердловская область) по иску прокурора Первоуральска к ООО «Экрос» с требованием восстановить принадлежащий компании комплекс Билимбаевского завода перенесено на 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Это связано с необходимостью ознакомления сторон с документами управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области: приказами об утверждении охраны и актами осмотра объектов за несколько лет.

Суд приступил к рассмотрению иска в начале июня. Тогда надзорное ведомство потребовало провести восстановительные работы к 2024 году. «В случае непринятия соответствующих мер — мероприятий по восстановлению объектов культурного наследия, в дальнейшем это приведет к их разрушению»,— считает помощник прокурора Алексей Иванов.

Юрист ООО «Экрос» Евгения Кротова пояснила “Ъ-Урал”, что компания не признает требования прокурора и считает себя ненадлежащим ответчиком. «Это ответственность управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, и для нас удивительно, что прокуратура вне рамок своей компетенции принуждает нас к проведению работ»,— заявила она. По версии ответчика, объекты культурного наследия на этой территории существовали с 1974 года, и до настоящего времени их связь с нынешними зданиями была утрачена», и предмет охраны не утвержден на законном уровне. «Документы, подтверждающие их наличие на территории, которой владеет “Экрос”, появились только в 2018 году при рассмотрении дела по иску прокурора об изъятии недвижимости у компании. Тогда “Экрос” направлял обращения в управление, чтобы начать мероприятия по восстановлению объектов, однако управление не принимало мер для начала этой работы: не установило границы, не определило предмет охраны»,— рассказала госпожа Кротова. Однако не так давно управление все же провело конкурс на проведение работ по установлению границ объектов. Работы, по словам адвоката, уже начались. За ними должна последовать разработка проекта по восстановлению. «Мы без согласия управления не можем вообще ничего делать на этом объекте — это законом запрещено»,— подчеркнула госпожа Кротова.

У прокуратуры и ранее возникали претензии к ООО «Экрос» по содержанию объектов завода. В 2017 году прокуратура потребовала изъять у компании находящиеся на территории завода здания обувного и швейного цехов и гаража, к которым, по данным ведомства, отнесены объекты культурного наследия, а также обеспечить доступ к объектам. Однако суд удовлетворил только последнее требование. Позднее Свердловский облсуд отменил это решение, оставив без удовлетворения все требования. В декабре 2017 года по факту разрушения объекта культурного наследия федерального значения — комплекса сооружений Билимбаевского завода 1733–1840 годов было возбуждено уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ. Причиненный памятнику ущерб оценивался в размере более 14 млн руб.

Билимбаевский завод принадлежал Строгановым. Был запущен в 1734 году для снабжения железными изделиями прикамских солеварен. Окончательно его производство было прекращено в 1973 году.

Анна Лапина