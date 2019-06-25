Из бюджета Кировской области на газификацию региона направят 350 млн рублей

В Кировской области более чем в 2,3 раза увеличат объем выделяемых из регионального бюджета средств на газификацию. Всего в 2019 году планируется направить на эти цели 350 млн руб., сообщает пресс-служба областного правительства.

До конца года в регионе планируется построить распределительные газопроводы в 16 населенных пунктах, завершить строительство таких объектов в Слободском и в селе Шестаково, обустроить две блочные газовые котельные, разработать схемы газоснабжения моногорода Белой Холуницы и пяти населенных пунктов Советского района. К настоящему моменту завершено строительство двух газопроводов, сейчас их готовят к вводу в эксплуатацию. По остальным объектам заключены договоры с подрядчиками.

Кроме того, еще 850 млн руб. в газификацию инвестирует ПАО «Газпром». На эти средства будут построены девять межпоселковых газопровода общей протяженностью более 140 км.

С 2013 года в области реализуется программа «Газификация Кировской области», она рассчитана до 2021 года. По данным на 1 января уровень газификации жилищного фонда в регионе составляет 41,74%.

Анастасия Еремина