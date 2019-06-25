Совет директоров МБСП попросили вернуть премии

Временная администрация Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) потребовала от членов совета директоров банка вернуть полученные премии на общую сумму более 84,1 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, премии топ – менеджеры получили в период с января по октябрь прошлого года. Временная администрация подала соответствующий иск в Арбитражный суд. Дело будет рассмотрено 2 июля.

“Ъ-СПб” писал, что ЦБ РФ лишил лицензии МБСП в октябре 2018 года. Агентство по страхованию вкладов выявило «значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, составивший более 15,5 млрд рублей».