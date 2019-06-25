В УрФУ разрабатывают добавки к пиву

Химики Уральского федерального университета (УрФУ) разрабатывают вещества, которые при производстве пива оказывают смягчающее вредное воздействие алкоголя, сообщила пресс-служба вуза. «Мы подбираем режимы и условия, в частности, температурные, изменяя свойства дрожжей, а также применяем вкусовые добавки. В партнерстве с коллегами из петербургского университета ИТМО мы рассматриваем возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя»,— приводится комментарий профессора УрФУ Елены Ковалевой. По мнению ученых, вместе с пивом человек может получать «полезные витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами».

Кроме того, в лаборатории УрФУ разрабатывают печенье и батончики-мюсли из отходов пивного производства — ферментированной дробины. «Необработанная пивная дробина слишком жестка для употребления, но после ферментации она пригодна в качестве добавки к овсяной муке для получения продукта питания, например, овсяного печенья. При этом полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, что выгодно отличает функциональный продукт от БАД», — пояснила госпожа Ковалева.По ее данным, в смеси содержатся крахмал и клетчатка (источники глюкозы, кислозы), витамины (в основном группы B, а также C и D), минералы, бета-глюканы, являющиеся пребиотиками.