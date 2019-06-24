«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

После смены монетарной политики американского Центробанка, рынки стали достаточно стабильными — ФРС теперь не повышает ставки, а готов их снижать. Это привело к бурному росту рынка акций, что дает новые возможности инвесторам. Так ли это на самом деле? И какие идеи для инвестиций от 1 млн руб. и более есть на финансовом рынке? Экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов задал эти вопросы начальнику аналитического отдела «Риком-Траста» Олегу Абелеву.

Олег Багданов: Какие интересные варианты, с вашей точки зрения, сейчас есть у инвесторов?

Олег Абелев: Я бы, наверное, обратил внимание в большей степени на энергетический сектор. В последние несколько недель он интересен не только за счет дивидендных историй, но и потому, что там начинают происходить довольно важные и существенные изменения — и повышение платы для промышленных потребителей, и постепенный переход на так называемое RAB-регулирование большинства компаний сектора. Этот процесс начинался давно, и теперь постепенно мы все-таки к нему переходим и идем планомерными темпами к тому, что все-таки при заключении договоров ДПМ у многих компаний будет возможность зарабатывать на небольшом, но все-таки определенном повышении платы. Я бы выделил, пожалуй, две компании — это «Россети» и «ФСК», потому что их бизнес-структура взаимозависима, то есть бизнес одной компании неотделим от другой. За срок девять-десять месяцев инвестор может заработать, на мой взгляд, порядка 20-25%.

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