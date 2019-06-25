Забытые вклады

Почти половина депутатов госсовета Удмуртии допустили нарушения в декларациях о доходах и имуществе за 2017 год. По 11 из них принято решение провести дополнительно проверку деклараций за 2018 году. Постановление об этом было принято на сессии республиканского парламента 24 июня. Сами депутаты отмечают, что претензии касаются незначительных неточностей, при этом повторное нарушение может привести к лишению их мандатов.

Комиссия госсовета Удмуртии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, провела проверку по представлению прокуратуры республики. Оно касалось деклараций за 2017 год 40 народных избранников. Всего в госсовете Удмуртии 60 депутатов.

В результате по 13 депутатам члены комиссии не выявили нарушений в части достоверности и полноты представленных ими сведений, говорится в постановлении республиканского парламента, утвержденном накануне на сессии.

16 депутатов допустили нарушения антикоррупционного законодательства. Комиссия признала, что они совершены депутатами впервые и являются несущественными, поэтому никаких санкций к ним применять не будут. В списке значатся представители фракции «Единая Россия» — Алексей Крюков, Дмитрий Лукин, Сергей Лукьянчиков, Ольга Новгородцева, Владимир Пальшин, Ленар Сафин, Андрей Смирнов, Зоя Степнова, Эдуард Петров, Анатолий Хохряков, Алексей Чернов, а также вице-спикер госсовета Надежда Михайлова, Олег Бобров из «Справедливой России», Владимир Бодров, Алексей Конорюков из КПРФ, Антон Кузнецов из ЛДПР.

11 депутатов допустили малозначительные нарушения антикоррупционного законодательства, поэтому комиссия вынесла им предупреждения. Это Дмитрий Кузнецов, Михаил Лебедев, Карен Манукян, Сергей Мусинов, Владимир Паршин, Игорь Стрелков и Фарит Халитов из «Единой России, Владимир Красильников и Павел Чушъялов из КПРФ, Фарид Юнусов из «Справедливой России, Тимур Ягафаров из ЛДПР. Кроме того, комиссия госсовета в июле-августе 2019 года проверит предоставленные ими декларации за 2018 год.

Критерии отнесения нарушений к несущественным или малозначительным госсовет Удмуртии принял в апреле 2019 года. Несущественными проступкам законодатели считают разницу до 10 тыс. руб. между суммой доходов в справке и реально полученным доходом. Технической будет считаться ошибка в указании площади объекта недвижимости, если она не превышает 5% от реальной. Не считаются серьезным нарушением забытые депутатом транспортные средства стоимостью до 100 тыс. руб., которыми он не пользуется больше десяти лет; банковские счета, на которых не больше 1 тыс. руб. и при этом движения средств на них больше года нет; а также ценные бумаги на сумму не больше 1 тыс. руб. и т.д.

Как малозначительные проступки расцениваются ситуации, когда депутат не указал в декларации доход от преподавательской, научной и иной творческой деятельности (чтения лекций, проведения семинаров, тренингов), сумма которого не превышает 10 тыс. руб., или сведения об участии в коммерческой организации, если она фактически не работает в течение трех лет. Это касается также дохода от вклада в банке, если сумма не превышает 10 тыс. руб.; если она была переведена на банковский счет депутата, средства со счета не снимались, при этом в справке отражены полные и достоверные сведения об этом счете. Малозначительным считается отсутствие в декларации сведений об объектах недвижимости, признанных аварийными.

Определение критериев позволило определить случаи, когда из-за неполных или недостоверных сведений депутат может лишиться мандата.

В 2018 году из-за выявленных недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе в Удмуртии 29 депутатов разных уровней подали заявления о досрочном прекращении полномочий. Восемь народных избранников были лишены полномочий в связи с утратой доверия.

Руководитель фракции КПРФ Алексей Конорюков отмечает, что нарушения, как правило, связаны с техническими ошибками, допущенными депутатами. «Кто-то приобрел паи на несколько земельных участков и не указал один из них, у кого-то не указан год выпуска автомобиля. Я не предоставил необходимую, как впоследствии, оказалось справку. Раньше на такие моменты обычно не обращали внимание при проверке деклараций, теперь депутаты стараются тщательнее подходить к этому вопросу. Те, кто получил в этот раз предупреждения, в следующий раз при выявлении нарушений, могут лишиться депутатского статуса»,— отметил господин Конорюков.

По мнению руководителя фракции ЛДПР Тимура Ягафарова, умысла что-то скрыть от избирателей у депутатов нет. «У многих коллег, в том числе у меня, выявили, к примеру, банковские счета, о которых мы сами ничего не знали. Просто банки иногда открывают технические счета для проведения своих операций при оформлении вклада или кредита, не уведомляя при этом клиента. Я не указал 7 тысяч рублей, которые получил, пока короткое время был в правлении ТСЖ. Такие мелкие нарушения обычно и встречаются в декларациях, поэтому в списке так много депутатов»,— отметил господин Ягафаров.

Михаил Красильников