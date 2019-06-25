На Волге потеряны 80% нерестилищ осетра — Гепрокуратура

На Волге полностью вымерли некоторые виды рыб, в том числе волжская сельдь. Кроме того, в бассейне реки потеряны нерестилища осетра на 80%, севрюги — на 40%, белуги — на 92%.Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Анатолий Паламарчук.

Причина вымирания рыб — сбросы сточных вод, которые питают сине-зеленые водоросли, вытесняющие живые организмы.

Как писал “Ъ-Казань”, весной этого года обмелела Волга . Власти Татарстана считают, что аномальная теплая весна и попуск воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд привели к падению уровня воды на реке и в Куйбышевском водохранилище.

“Ъ-Казань”