Туристический поток в Петербурге увеличится на 10% в 2019 году

В текущем году прогнозируется увеличение количества туристов в Петербург на 10%. Об этом на заседании городского правительства во вторник, 25 июня, сообщил врио губернатора Александр Беглов. По его словам, достичь такого показателя роста планируется с помощью улучшения туристической инфраструктуры города и развития различных видов туризма.

При этом господин Беглов отметил, что особое внимание следует уделить гостиничному фонду, транспортной системе Петербурга и качеству туристской навигации.

Напомним, что для увеличения доходов бюджета от прогнозируемого роста туристов президент и правительство РФ планируют введение туристического сбора с иностранцев, который составит около 100 рублей в день. Врио губернатора Петербурга сообщил, что соответствующие документы уже находятся в федеральном правительстве. Благодаря туристическому сбору в казну ежегодно будет поступать примерно 2 млрд руб.

Анастасия Шумова