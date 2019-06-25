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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородский трамплин построен уже больше, чем наполовину

Строительство регионального тренировочного центра идет одновременно в верхней и нижней части комплекса. Помимо трамплина, строящийся объект включает сооружения инженерной защиты склона, трибуны, осветительные опоры, административные и бытовые здания.

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«Опасений, что до конца года подрядчик не закончит работы, нет, - сообщил исполняющий обязанности министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев. По его словам, по состоянию на сегодняшний день работы выполнены примерно на 60%».

Представитель подрядчика Дмитрий Кан, заявил, что строительством только трамплина работы не ограничиваются.


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