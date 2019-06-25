На Кубани инспекторов ДПС будут судить за получение свыше 200 тысяч рублей взяток

В Абинский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении трех бывших инспекторов дорожно-патрульной службы районной полиции и 35-летнего местного жителя. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взяток в значительном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору и посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Как рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю, в мае 2018 года полицейские создали преступную группу, чтобы получать взятки с водителей за увод их от административной ответственности. Посредником в этом выступил житель Абинского района, который получал от водителей денежные переводы на банковскую карту, либо возил их на своем автомобиле к банкоматам, чтобы они снимали наличность.

По данным следствия, дэпээсники во время дежурства останавливали машины, проверяли документы и, понимая, что у них отсутствуют основания для освидетельствования водителей на предмет алкогольного опьянения, использовали поддельный «Алкотектор». Прибор выявлял у водителей признаки опьянения, а сотрудники ДПС предлагали им за взятку не привлекать их к административной ответственности. Водители соглашались и через посредника передавали названные полицейскими суммы. За время действия преступной схемы обвиняемые получили от водителей более 200 тыс. руб.

Уточняется, что сопровождение по уголовному делу осуществляли оперативники ОРЧ (СБ) ГУ МВД по Краснодарскому краю и краевого УФСБ. Как сообщили в ГУ МВД по краю, в настоящее время окончено проведение служебной проверки в отношении обвиняемых полицейских. Они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Василий Хитрых