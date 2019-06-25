На Кубани будут судить экс-полицейских, разработавших систему получения взяток от водителей

В Абинском районе Краснодарского края завершено расследование уголовного дела в отношении троих бывших инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС) районного отдела МВД, а также местного жителя. Как сообщили “Ъ-Юг” в следственном управлении СКР по краю, экс-сотрудники МВД обвиняются в получении взяток от водителей, а гражданское лицо, по версии СКР, выступало в роли посредника.

Незаконные действия группы дорожных инспекторов были выявлены и пресечены сотрудниками управления ФСБ России по краю, а также службой собственной безопасности ГУ МВД. По версии следствия, в мае 2018 года полицейские создали группу с целью получения взяток от водителей. Полицейские, останавливая автомобили, использовали прибор «Алкотектор», который не состоял на балансе в отделе МВД. После выявления у водителей административного правонарушения – управление транспортным средством в алкогольном опьянении, сотрудники ДПС предлагали водителям передавать им денежные средства за отказ от составления протокола. Средства на свою банковскую карточку получал посредник, а затем передавал полицейским. Всего следствие установило получение незаконного вознаграждения на 200 тыс. руб., сообщили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар