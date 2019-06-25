«Динамика цен в Новой Москве оказалась значительно более активной»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, как изменилась стоимость квадратного метра в Новой и Старой Москве.

Новостройки Новой Москвы за год опередили по темпам роста цен столичные проекты массового сегмента почти в два раза. Отчасти это произошло благодаря доступной ипотеке и открытию новых станций метро.

По подсчетам аналитиков компании «Метриум», средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы выросла с 99 до 115 тыс. руб. То есть за год расценки увеличились на 15,5%. Столь резкое повышение цен наблюдалось на рынке первичного жилья в Троицком и Новомосковском административных округах впервые в его истории. До этого показатель несколько лет колебался у отметки в 100 тыс. рублей за квадратный метр.

В массовом сегменте новостроек старой Москвы также наблюдалась положительная динамика цен. Средний квадрат за год подорожал со 150 до 162 тыс. руб. В первом квартале 2019 года тенденция к повышению цен как в Новой, так и в Старой Москве получила продолжение: средняя стоимость квадрата в Новой достигла 117 тыс. руб., а в Старой — 166 тыс. руб. за квадратный метр.

Вместе с тем аналитики отмечают, что динамика цен на новостройки в Новой Москве оказалась значительно более активной. Индекс средней стоимости квадратного метра здесь за год возрос на 13%, тогда как в Старой на 9%.

Еще заметнее увеличилась средняя стоимость квартиры. Если в 2017 году на первичном рынке она составляла 5 млн руб., то в конце 2018 года подорожала уже на 27%, до 6,5 млн руб. Между тем в Старой Москве средняя стоимость квартиры также увеличилась, но не столь значительно — на 10%.