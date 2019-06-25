Прикосновение к легенде

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о классическом оформлении современных автомобилей.

Компания Porsche поделилась информацией, что два ее подразделения — дизайнерская студия Porsche Style и их коллеги, которые отвечают за эксклюзивные проекты, связанные с деликатной ручной работой — трудятся сейчас над неординарной концепцией. В современные модели 911-й серии они добавляют элементы классического дизайна автомобилей Porsche 50-80-х годов. Делается это и для тех покупателей, кто прожил с Porsche всю жизнь и у кого автомобили полувековой давности вызывают определенную ностальгию, и для относительно молодых клиентов, чтобы понимали — они не просто автомобиль покупают, а прикасаются к легенде.

Первый образец стратегии, получившей название Heritage Design, показали в апреле нынешнего года на автосалоне в Нью-Йорке. Сверхсовременный по начинке Porsche в оформлении и кузова, и интерьера имел некие олдскульные черты, которые были благосклонно приняты публикой. И потому руководство компании приняло решение и впредь выпускать подобные продукты ограниченными сериями. В архивах сейчас поднимаются старые покрасочные и комплектовочные карты, изучается текстиль, который применялся несколько десятилетий назад — вся эта популярная некогда шотландка или рубчик.

Что тут можно сказать? Во-первых, что дело это чрезвычайно сложное. Один мой знакомый как-то заказал для настольного компьютерного монитора корпус из натурального дерева. Ему это казалось благородным, а, на мой взгляд, в таком решении не было единства формы и содержания. И, во-вторых, остается только посетовать, что в нашей с вами автомобильной памяти практически нет таких машин, черты которых можно было бы перенести на современные образцы. Автомобили марки «Волга» у нас больше не выпускают. Разве что АвтоВАЗ может вспомнить, как украшали «Жигули» их счастливые владельцы лет 40 назад, и выпустить эксклюзивную Lada Vesta с накладками на сиденья из деревянных «косточек» и рукояткой «коробки» из разноцветного плексигласа.