Резидент ОЭЗ «Тольятти» вложит в производство керамогранита 3,5 млрд рублей

Действующий резидент Особой экономический зоны (ОЭЗ) «Тольятти», компания «Керамогранит КЕДА», планирует вложить в новое производство в рамках импортозамещения 3,5 млрд руб. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального правительства.

В следующем году на предприятии планируют создать более 450 рабочих мест. Ожидается, что керамический гранит тольяттинского производства будет востребован в розничных масс-маркетах и строительной отрасли.

Другой резидент ОЭЗ, ООО «Озон Медика», планирует создать новую производственную площадку лекарственных средств. Ориентировочно с 2020-2025 год в проект будут привлечены инвестиции на сумму более 389,5 млн. руб.

Ранее сообщалось, что на территории ОЭЗ «Тольятти» в текущем году планируется построить промышленно-производственный комплекс площадью почти 8 тыс. кв. м.

Андрей Сазонов