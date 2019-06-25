Власти Югры утвердили стратегию развития санитарной авиации

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры утвердило стратегию и план развития санитарной авиации округа. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова на своей странице в Instagram. По ее словам, югорская санитарная авиация обеспечивает доставку пациентов из самых отдаленных поселков в специализированные центры в течение двух часов.

«Площадь Югры почти 535 тыс. кв. м. (седьмая среди субъектов РФ). Ответственность за оказание экстренной медицинской помощи более чем в 1,1 тыс. труднодоступных и отдаленных сел, деревень, родовых угодий, обособленных объектов нефтегазового комплекса, а также около 500 кочующих стойбищ аборигенного населения в Югре лежит на сотрудниках “Центра медицины катастроф”»,— рассказала госпожа Комарова. Она также сообщила, что в документе предусмотрены стратегические решения по уменьшению времени доставки жителей Октябрьского, Кондинского, Советского районов в специализированные центры Ханты-Мансийска и Нягани в 2020 году в два раза (до одного часа). Это произойдет за счет открытия еще одной точки базирования вертолетов санитарной авиации.

Федеральный проект развития санитарной авиации реализуется Минздравом и Минпромторгом России в рамках поручения президента РФ.