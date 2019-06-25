Глава Калининского района подозревается в получении крупной взятки

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Калининского района Олега Мортова и еще одного должностного лица – руководителя муниципального образования, входящего в состав района, по подозрению в получении ими взятки в крупном размере (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ, уточнили в пресс-службе СУ СК.

По данным следствия, в период с ноября 2018 года по март 2019 года подозреваемые вступил в преступный сговор для получения денежных средств в качестве взятки от одного из фермеров. Незаконное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в оформлении в собственность крестьянско-фермерского хозяйства бесхозяйных объектов недвижимости и не предъявление к нему претензий в дальнейшем, уточняет следственное управление.

От фермера якобы потребовали 550 тыс. руб. Он согласился на эту сумму, а затем обратился в правоохранительные органы.

Марина Ковалева