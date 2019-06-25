В Нижегородской области количество площади жилья на человека выросло на 2,2% за год

К началу 2019 года на одного постоянного жителя Нижегородской области приходилось 27,3 кв. м общей площади жилищного фонда, сообщает Нижегородстат. Показатель за год вырос на 2,2%.

Всего по данным на 1 января региональный жилищный фонд составил 87,7 млн кв. м. Большая его часть приходится на городскую местность – 74,2%, еще четверть находится в сельской местности – 25,8%. Водопроводом оборудовано 86,2% фонда, газом – 83,1%, отоплением – 89,3%, водоотведением – 80,2%, горячим водоснабжением – 70,4%.

За январь-май 2019 года в регионе предприятиями и населением было построено еще 511,3 тыс. кв. м жилья (+20,2% к аналогичному периоду прошлого года). Объем строительства составил 54,9 млрд руб. (+21,6%). По данным на 1 июня было заключено договоров еще на 12,7 млрд руб.

Анастасия Еремина