Финансовые инструменты масштабирования бизнеса

Дата: 4 июля 2019 г.

Место: г. Самара, ул. Садовая, 137, 8 этаж, ресторан Sky Bar

* также можно подать данные по телефону (846) 203-00-88

АО «Коммерсантъ-Волга» организует бизнес-бранч для бизнес-сообщества региона с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области. Для участия в мероприятии приглашаются первые лица ведущих бизнесов города и области, представители банковских структур.

Формат мероприятия не предполагает официальных выступлений и презентаций, он рассчитан на живое общение и живой отклик всех участников дискуссии.

Ожидается около 60 представителей бизнес-сообщества и СМИ.

Программа мероприятия

10:00–11:00 — регистрация, приветственный кофе

11:00–11:10 — вступительное слово министра

11:10–13:00 — неформальное обсуждение с представителями бизнес-сообщества и банковской сферы предложений по финансовому инструментарию для бизнеса

Приглашаем вас принять участие в дискуссии.

Просьба подтвердить присутствие по телефону (846) 203-00-88 или электронной почте shakurova@kommersant63.ru.