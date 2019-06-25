«Самой важной частью являются неопубликованные воспоминания»

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о книгах, письмах и фото, которые вошли в новую коллекцию аукционного дома «12-й стул».

26 июня пройдет аукцион дома «12-й стул». Как это принято у букинистов, торги проводятся в одном из отелей в центре города, на этот раз в «Национале» на Моховой. Дом «12-й стул» всегда более всего интересуется так называемой бумагой — книгами, письмами, фото и рукописями. Немудрено, что основу нынешней аукционной коллекции составила вторая часть наследия семьи знаменитого тульского оружейного конструктора Федора Токарева, создателя пистолета ТТ. А самой важной частью этого архива, несомненно, являются неопубликованные 8-томные воспоминания конструктора первого советского автоматического пистолета. Ну и, конечно, архивные фотографии: в родной казачьей станице, в полку, на заводе, в тюремной камере в казанской пересылке, где будущий великий оружейник провел 1920 год. К последнему фото прилагаются его собственноручные письма о встречах с Троцким и письма из заключения.

Архив, который, конечно, имеет огромное историческое и научно-исследовательское, да и литературное значение продается целиком и стартует с серьезной суммы в 2,5 млн руб. Торги состоят из двух сессий. Вторая открывается уникальным изделием рубежа XIX-XX веков — это стереоскоп, на котором демонстрировали стереофотографии. Собиратели истории царской семьи обратят внимание на неопубликованное письмо великой княжны Татьяны Николаевны из Тобольска, написанное в начале января 1918 года, когда царская семья проживала в этом сибирском городе под своеобразным домашним арестом. Оценка лота — 370 тыс.

Те, кто следит за российским арт-рынком, помнит, что недавно на аукционе «12-й стул» был продан лот из сегмента современного искусства — провокативная работа с надписью «ПРОСТИТЕ» и с подписью Михаила Горбачева. Лот ушел за 12 млн. Сейчас в этом же разделе будет выставлен не менее интересный объект — картина «Рождение звезды», с которой связана красивая история. Работа была написана в Сочельник 1985 года. Одним из трех авторов стал Виктор Цой. Интересно, что звезда на картине написана именно рукой Цоя, а вот альбом «Звезда по имени Солнце» вышел только через четыре года после картины. Эстимейт лота — 900 тыс. руб.