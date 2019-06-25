«Уфанефтемаш» получил еще один крупный контракт приморского ССК «Звезда»

ООО «Уфанефтемаш» получило контракт приморского ООО «Судостроительный комплекс Звезда» (ССК, создается на базе Дальневосточного завода «Звезда») на строительство пароводяной газомазутной котельной мощностью 255 Гкал/ч, сообщает «Интерфакс». Стоимость контракта с НДС составила 934,69 млн руб. «Уфанефтемаш» был выбран в рамках закупки у единственного поставщика. Контракт должен быть исполнен до 30 декабря 2020 года.

В 2017 году «Уфанефтемаш» заключил с АО «Дальневосточный завод «Звезда»» два контракта общей стоимостью 1,13 млрд руб., в том числе на строительство пароводяной котельной за 1,06 млрд руб. Первая котельная введена в эксплуатацию. В июне 2018 года уфимское предприятие заключило со «Звездой» контракт на устройство железобетонных конструкций для цеха сборки блоков стоимостью 820 млн руб.

Для «Уфанефтемаша» контракты «Звезды» — крупнейшие за историю деятельности предприятия, отмечает агентство.

ООО «Уфанефтемаш» образовано в мае 2007 года с уставным капиталом 1 млн руб. Учредителем компании является ее бывший директор Руслан Галиуллин.

ССК «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и «Газпромбанка». Предприятие будет выпускать суда водоизмещением до 350 тыс. т, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов и другие. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с предприятием эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов.

Ирина Самойлова