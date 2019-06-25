В Самаре изменены маршрут и число автобусов № 261

Число автобусов на маршруте № 261 в Самаре увеличится на десять единиц. Новые автобусы выйдут на маршрут в среду. Об этом сообщает городская администрация.

«Изменяется и трасса следования маршрута на участке от ул. Ново-Садовая до ул. Молодежная. Движение организуется с заездом в Приволжский микрорайон – по ул. Демократическая, Георгия Димитрова, Молодежная, по проспекту Кирова – в обоих направлениях»,– говорится в сообщении.

Эти меры были приняты в связи с тем, что перевозки по указанному маршруту не проводились из-за его исключения из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок по заявлению перевозчика.

Георгий Портнов