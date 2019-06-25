ЮЗТС отправил новый станок в Самару

Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС), созданный в 2016 году на базе краснодарского завода имени Седина, выполнил заказ для самарского предприятия. Как сообщили в пресс-службе ЮЗТС, в Самару был отправлен токарно-карусельный станок с боковым суппортом, который прошел приемку ОТК.

Как же сообщал “Ъ-Кубань”, в начале июня ЮЗТС отправил свой первый заказ за рубеж. В Ригу также был отгружен современный токарно-карусельный станок, прошедший приемку европейских специалистов. Также в июне два станка отправились на предприятие заказчика в Белгород.

В настоящее время на ЮЗТС на различных этапах сборки находятся более десяти станков и обрабатывающих центров, которые по завершении и проверки будут отправлены в Белгородскую, Владимирскую, Ростовскую области, Краснодарский край и за рубеж.

Сейчас на завод стали поступать базовые элементы для сборки токарно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра VC32/28 Gantry Machine. Это инновационная разработка местных специалистов – так называемый портальный станок для изготовления крупногабаритных металлических деталей. Он позволяет вытачивать гигантские изделия с точностью до миллиметра. Такие детали применяют, например, при строительстве атомных электростанций, космических аппаратов и в военной промышленности.

Василий Хитрых