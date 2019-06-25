«Промсвязьбанк полностью готов к сопровождению гособоронзаказа»

Фото: Промсвязьбанк

Прошлогоднее решение правительства РФ о выборе ПАО «Промсвязьбанк» в качестве опорного по сопровождению гособоронзаказа повлекло за собой значительные структурные, кадровые и процессинговые изменения в этом кредитно-финансовом учреждении. Сегодня банк полностью готов к выполнению поставленной правительством задачи. Управляющий эксперт управления методологии и развития банковского сопровождения операций департамента по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа



Промсвязьбанка Илья Апарышев рассказывает о тонкостях финансовых аспектов работы в рамках ГОЗ для его исполнителей.

— Вы встречались с участниками реализации гособоронзаказа уже в нескольких регионах. Какие вопросы чаще всего они задают?

— Чаще всего – почему именно наш банк выбран в качестве опорного. У Промсвязьбанка исторически были сильные компетенции в работе с крупными клиентами, технологии, широкая филиальная сеть и команда профессионалов. Это, скорее всего, и сыграло решающую роль при выборе главного банка для ОПК.

Статус опорного банка подразумевает сопровождение 70% сделок по ГОЗ. Но надо учитывать, что есть госпрограмма, которая предусматривает переход к производству гражданской продукции оборонных предприятий, так называемая диверсификация. Этот переход также будет сопровождаться Промсвязьбанком.

Прошло уже две волны перевода сделок по оборонзаказу из других банков в Промсвязьбанк. Сейчас прорабатывается третья волна.

Надо сказать, банком проведена, не побоюсь этого слова, титаническая работа в преддверии работы с ГОЗ. Под эти задачи установлено программное обеспечение с учетом защиты информации, проведено большое количество организационно-штатных мероприятий, связанных с перенастройкой процессов в банке, потому что нужно выполнять двуединую функцию – коммерческого и государственного, де-факто, банка. Мы увеличили команду (набрали профессионалов ранка работы с ГОЗ), создали сеть контрольных центров по федеральным округам. Во всех филиалах и офисам банка были проведены обучающие семинары, тестирования на знания последних изменений в законодательстве, касающихся ГОЗ, организованы курсы повышения квалификации.

— В чем сложность работы с участниками ГОЗ?

— К предприятиям, работающим по выполнению гособоронзаказа, предъявляются, понятно, повышенные требования как в части знания законодательства в области обороны, безопасности, так и знания специфики работы банковского сопровождения – режима отдельного учета, допустимости тех или иных операций. Здесь очень сложная система договорных отношений. Необходимы дополнительные соглашения, идентификаторы, режимы отдельного счета. Конкретизируется цена, прибыль, расходы, связанные с какими-то запасами и так далее. Сложна сама «архитектура» проектирования договора с множеством ступеней: предварительное соглашение, допсоглашение, протокол разногласий, протокол согласования разногласий, потом контракт рамочный, затем окончательный. И зачастую в создании конфигурации сделок нам приходится консультироваться с Минобороны, с ЦБ для того, чтобы однозначно определить, что это связано с ГОЗ и какие данные необходимо отразить в отчетах Минобороны и в информационной системе ГОЗ. Вот такая специфика.

— Наверное, при таких сложностях новичкам в системе ГОЗ нужна серьезная методическая поддержка?

— Безусловно, есть пул головных исполнителей ГОЗ, у которых сформированная кооперация, наработан опыт. Но ничто не стоит на месте – в цепочку кооперации включаются все новые предприятия. И им не всегда понятно, как работать с ГОЗ. Поэтому создан специальный департамент в банке при подготовке к выполнению функций опорного. У него широкий спектр работы – контроль платежей, методологическая составляющая, взаимодействие с органами государственной власти. То есть весь комплекс задач, связанных с ГОЗ.

— Какие подразделения созданы в банке, помогающие быстро консультировать участников ГОЗ, чтобы застраховать их от ошибок и обеспечить оптимально быстрое прохождение документов через банк?

— Во-первых, мы всегда на связи, мы создали «горячую линию» 8 (800) 222 00 05, на которую можно позвонить из любого региона и проконсультироваться. Во-вторых, проведенный комплекс подготовительных мероприятий позволил быть уверенными в том, что работники банка в любом подразделении ответят исчерпывающе на вопросы клиентов и дадут верную рекомендацию. В каждом филиале есть человек, который эту тему знает досконально. А если есть какие-то затруднительные нюансы, касающиеся конкретного предприятия или его поставщика, головной офис банка всегда приходит на помощь.

— Много проблем возникает у участников реализации гособоронзаказа при переводе расчетов из других банков в ПСБ?

— Спасибо законодателям, все позиции и процессы прописаны предельно четко. Но возникают вопросы, связанные со спецификой договорных отношений при ГОЗ. Мы, стараясь выстроить оптимальную договорную конструкцию, можем запросить какие-то дополнительные поясняющие документы, какие-то письма контрагентов. С учетом анализа поступающих к нам обращений, вопросы, связанные с переводом расчетов в наш банк, были больше в первую волну, а сейчас они больше связаны с проведением конкретной операции.

— Какие советы вы дали бы компаниям, которые только начинают работать с ГОЗ?

— Прежде всего, нужно изучить наш основной закон в этой сфере – 275 ФЗ «О государственном оборонном заказе», который определяет режим использования отдельного счета, поясняет, какие операции можно осуществлять в рамках ГОЗ, а какие нет. Затем открыть расчетный и отдельный счет у нас в банке, подключить интернет-банк. Все вопросы мы решаем быстро, потому что всегда можно обратиться дистанционно, не обязательно посещать банк. Все каналы, используемые для коммуникации с банком, работают в защищенном режиме. Словом, нужно исполнять гособоронзаказ, а банк всегда подставит плечо.