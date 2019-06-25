Гордума отложила фасадное положение

Дума Перми отложила принятие резонансных изменений в правила благоустройства города. Они запрещают устанавливать кондиционеры, антенны, вывески и другие элементы на фасадах в центре Перми. Уже имеющиеся элементы жители должны демонтировать за свой счет. После долгой дискуссии депутаты указали мэрии на существенную недоработку документа и выступили за отложение с приемом поправок до 1 октября.

Депутаты Пермской городской думы раскритиковали проект изменений в правила благоустройства, которые фактически запрещают жителям центра города устанавливать на фасадах кондиционеры, антенны и объекты искусства. С докладом выступила замглавы администрации Перми Ольга Немирова. Она сообщила, что изменения касаются требований к фасадам, колерным паспортам домов и вывескам, а также предполагают демонтаж несоответствующих правилам вывесок. «Изменения подготовлены для создания комфортных условий граждан, улучшения архитектурного облика и регулировки внешнего вида фасадов. Это позволит достичь положительных результатов в сфере формирования архитектурного облика»,— сообщила чиновница.

Однако уже в рамках содоклада стало известно, что не подсчитаны вывески, подлежащие демонтажу. «Я правильно понимаю, что проект касается балконов, кондиционеров и многого другого? Считал ли кто-то объем “бедствия”? Сколько стоит привести город в порядок в понимании авторов проекта?»— спросил депутат Александр Филиппов.

Ольга Немирова попыталась объяснить, что подобные изменения администрация Перми пытается внести еще с 2010 года: «Дума уже рассматривала решения с такими требованиями».

Также в ходе дискуссии выяснилось, что правила касаются исключительно фасадов домов в центрально-планировочном районе, причем все работы должны быть оплачены за счет собственников. «Наличие нормы позволяет сохранить объекты, которые мы уже отремонтировали, и сделать это на следующих центральных улицах, где в порядок приведены фасады. Мы идем в позитивном сценарии»,— добавила госпожа Немирова. Ответ не устроил господина Филиппова, так как цифр он не содержал.

Об уже существующих жестких требованиях к фасадам напомнил замглавы администрации Перми Алексей Грибанов: «Допускается не более 1% повреждений, а цена одного фасада — больше нескольких миллионов рублей. Ни один дом не выделит средства, это социальный взрыв».

Депутат Надежда Агишева посетовала, что публичные слушания посетило мало человек. Также она поинтересовалась, как не ущемить в правах некоторых жителей после запрета на пользование фасадом дома. В ответ Ольга Немирова сообщила, что ранее пермяки позитивно оценивали проект решения, а непонимание вызывают любые масштабные изменения: «Будем проводить разъяснительную работу».

Депутат Павел Фадеев обратил внимание на отсутствие в документе даты вступления в силу, а Арсен Болквадзе — на то, что в нем не обозначены механизмы контроля исполнения.

В иное русло дискуссию перевел депутат Владимир Плотников, который высказался, что проект нужно отклонить, доработать и принять в августе. Его поддержал Павел Фадеев: «Документ принимать ни в коем случае нельзя». В качестве аргумента он зачитал пункт проекта о едином цветовом решении фасада: «То есть мы должны спросить с администрации, почему на Петропавловской разноцветные балконы?»

В защиту пермяков выступила и Вероника Куликова: «Если примем проект в таком виде, то объявим блага жителей, которых они достигали много лет, вне закона, — это кондиционеры, антенны, рольставни. Да, мы хотим видеть красивые фасады, но горожане не один год улучшали условия жилья. Демонтаж — это серьезное финансовое бремя». В качестве альтернативы она предложила перенос кондиционеров и использование маскировочных элементов. «Нет ни слова про отлагательные сроки. До 300-летия города еще четыре года, а мы уже ищем возможность штрафа. Партия “Справедливая Россия” не поддерживает проект, который не учитывает мнения большого количества жителей Перми»,— добавила госпожа Куликова.

«Документ замечательный, если строить город в поле. Надо допустить ранжирование зданий»,— добавил Арсен Болквадзе.

Владимир Молоковских обратил внимание на наличие в проекте изменений упоминания объектов искусства и пояснил, что в случае принятия горожанам придется за свой счет устранять стихийные граффити. «Это, честно говоря, дубина, а не документ»,— добавил господин Молоковских.

Одним из немногих, кто поддержал проект, оказался коммунист Геннадий Сторожев. По его мнению, проект благоустройства «не может быть внедрен безболезненно».

Депутаты решили, что проект можно принять в первом чтении и определить время на поправки. По мнению председателя комитета по вопросам градостроительства Алексея Демкина, проект нужно доработать, так как существует тенденция, что врагом считается «депутат, который принимает решения, а не власть, которая их насаждает».

Глава Перми Дмитрий Самойлов также выступил за продление и прием поправок.

В режиме мнений депутаты продолжили обмен репликами. «Облик точно надо менять, но не революционно, а эволюционно»,— сказал Юрий Уткин. И добавил, что нужно не забывать, что в центральном планировочном районе живут «уважаемые люди», а на домах расположены мемориальные доски.

После технического перерыва депутаты решили отложить принятие проекта и дали время доработать его до 1 октября. Против такого решения выступили только три депутата, четверо народных избранников воздержались.

Юлия Сырова