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На ижевском заводе «Буммаш» выявили нарушения природоохранного законодательства

Прокуратура Индустриального района Ижевска выявила многочисленные нарушения природоохранного законодательства на ООО «Завод "Буммаш"». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что предприятие не заключило договор на оказание услуг по обращению с ТКО с регоператором, не разработало паспорта на отходы производства и потребления, не организовало учет образовавшихся и использованных отходов. Также организация не направила заявку о постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не представила отчетность по отходам за 2018 год. Кроме того, проверка выявила ряд нарушений пожарной безопасности.

Прокурор внес соответствующее представление об устранение нарушений, которое было удовлетворено. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководитель предприятия и юрлицо привлечены к административной ответственности.

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