В новороссийскую ливневку запустят роботов с камерами

Мэрия города-героя приняла решение паспортизировать системы ливнеотведения, сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на слова начальника управления ливнеотведения и гидротехнических сооружений города Сергея Янина. «Эту идею мы переняли у северных регионов. В коллекторы запустим роботов с камерами, благодаря им будет собрана вся необходимая информация. Это даст нам понимание того, в каком состоянии находятся инженерные сооружения под землей, в частности, позволит выявить незаконные подключения к коллекторам. Работа начнется уже в этом году. Цена вопроса — 22 млн руб.», - рассказал господин Янин.

Также сообщается, что в 2019 году глава города Игорь Дяченко дал поручение спроектировать очистные сооружения на каком-либо одном выпуске в море. «Мы предложили объединить два выпуска в один и построить там очистные сооружения. Это район набережной Адмирала Серебрякова», - сообщил Сергей Янин.

В текущем году на строительство ливневок в бюджете Новороссийска заложено 90 млн руб. В основном средства будут направлены на обустройство малых и средних систем ливнеотведения.

Андрей Ульченко