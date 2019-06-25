На Колпинском шоссе запущен путепровод через магистраль М-11

В Пушкинском районе Петербурга запущено движение по путепроводу, расположенному на пересечении Колпинсокго шоссе с достраиваемым участком скоростной трассы М-11. Об этом сообщает «Интерфакс».

Концессионное соглашение о финансировании и строительстве участка магистрали было подписано в ноябре прошлого года.

По данным ООО «Магистраль двух столиц», движение по участку от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода будет открыто осенью текущего года. В настоящее время на участке автомагистрали М-11 от автодороги А-120 (бетонка) до Великого Новгорода практически полностью завершено строительство искусственных сооружений, уложено асфальтобетонное покрытие и открыто рабочее движение.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце октября на М-11 платными стали участки с 543 по 646 км и с 646 по 684 км.