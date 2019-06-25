В Сочи к четырем годам колонии приговорили сбившего пенсионерку водителя

Центральный районный суд Сочи вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего Евгения Дульнева. Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, он признан виновным в нарушении ПДД, находясь в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Судья назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.

В суде было установлено, что 10 марта 2019 года около 8:20 Евгений Дульнев, находясь за рулем «Лады “Гранта”» в состоянии опьянения, сбил на пешеходном переходе напротив дома по улице Гагарина, 27 в Центральном районе Сочи 81-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

В прокуратуре Краснодарского края уточняют, что 28 июня 2019 года вступают изменения в УК РФ, согласно которым, водитель, совершивший ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, будет наказываться принудительными работами на срок до 5 лет (было - до 3-х лет), либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет (было – до 4 лет). В случае смерти человека – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет (было – от 2 до 7 лет). В случае смерти двух и более лиц – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет (было – от 4 до 9 лет).

«Таким образом, наказание для водителей, совершивших преступление в состоянии опьянения, по вине которых погибли люди, становится аналогичным наказанию за убийство», - комментируют в краевой прокуратуре.

Василий Хитрых