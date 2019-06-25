В Ростовской области от клещей пострадали более 4,8 тыс. человек

Количество пострадавших от укусов клещей в Ростовской области превысило 4,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Из общего количества пострадавших с начала года более 1,5 тыс. человек — дети младше 14 лет.

Максимальное число укушенных в этом году зафиксировано в Ростове-на-Дону (692), Таганроге (274), Волгодонске (274); Сальском (282), Песчанокопском (215), Неклиновском (142) районах. Зарегистрировано 34 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Больше всего, а именно семь случаев, зафиксировано в Сальском районе.

Кристина Федичкина