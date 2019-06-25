Двух авиадебоширов сняли с рейса в Ростове

В отношении двух пассажиров рейса Платов (Ростов-на-Дону) – Москва возбудили уголовное дело за хулиганство на борту, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Экипаж самолета позвонил в дежурную часть аэропорта и сообщил о двух агрессивных пассажирах в салоне самолета. Хулиганы выражались в адрес бортпроводника грубой нецензурной бранью и не реагировали на замечания», - рассказала госпожа Волк.

Обоих мужчин отстранили от полета. В дежурной части выяснили, что дебоширами были жители Москвы в возрасте 30 и 33 лет.

Юлия Заикина