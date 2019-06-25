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Пензенская компания оштрафована на 500 тыс. руб. за подкуп конкурента

Постановлением мирового суда пензенское ООО «Лидер регион» оштрафовано на 500 тыс. руб. за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что представитель этой организации предложил одному из руководителей другой 100 тыс. руб. за создание им видимости участия в аукционе на получение госзаказа, с тем расчетом, чтобы победителем было признано ООО «Лидер регион» с минимально возможным снижением начальной цены контракта.

После победы компании в аукционе его представитель был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа (ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Итоги аукциона были отменены.

Иван Сергеев


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