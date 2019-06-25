На Кубани обнаружен подпольный цех по производству контрафактной водки и виски

В Темрюкском районе Краснодарского края выявлен подпольный цех по производству контрафактной водки и виски. Сотрудники краевого УФСБ с коллегами из регионального СУ СКР и специалистами Росалкогольрегулирования по ЮФО обнаружили по местам жительства подозреваемых, а также в используемых ими складских помещениях более 47 тонн спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения.

Общая стоимость изъятого контрафакта составила около 5 млн руб. Спиртосодержащая продукция ранилась в пластиковых емкостях по 5, 10 и 20 литров. Изъято было более 40 тонн спирта, 1,4 тонны коньяка и более 5 тонн вина. Кроме того, уже разлито по бутылкам, лишенным акцизной марки, было более 1 тыс. бутылок с водкой марки «Финская», «Русский Изумруд», а также виски «Джемесон» и «Джек Дениелс» - всего около 600 литров.

Также в одной из домов подозреваемых было обнаружено производство по смешиванию и розливу продукции в 5-ти, 10-ти и 20-ти литровые пластиковые емкости, а также в упаковки «Bag-in-box» (сумка в коробке).

Как подтвердили в УФСБ по региону, значительная часть контрафакта предназначалась для реализации в сезон на территории Черноморского побережья. У злоумышленников якобы имелась разветвленная сеть своих поставщиков и реализаторов на территории Краснодарского края и Республики Крым.

В настоящее время материалы по данному факту готовятся для передачи в СУ СКР по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.

Дмитрий Михеенко